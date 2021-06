Buon compleanno Salernitana: figurine granata poi la festa prosegue al Vestuti, gli auguri del sindaco

Dopo la sontuosa scenografia che ha inaugurato i festeggiamenti in onore della Salernitana, ieri sera all'Arechi, la passione ultras sarà debordante anche oggi, 19 giugno, a piazza Casalbore.

I dettagli

Per il compleanno numero 102 di Sua Maestà la Bersagliera, l'appuntamento è fissato alle ore 19 allo stadio Vestuti. "Accadrà tutto nel rispetto delle norme anti Covid", ricordano gli organizzatori attraverso le proprie pagine Facebook che fanno capo al Direttivo Ultras. In città, stamattina alle ore 10.45, gli esponenti di Generazione Donato Vestuti parteciperanno alla Messa celebrata da don Michele Pecoraro, in Duomo. È dedicata a tutti i tifosi della Salernitana che sono morti. Ci sarà anche un saluto personale, come di consueto, nei pressi della targa posizionata nei pressi della culla della Salernitana, in Corso Umberto I, civico 67, oggi via dei Mercanti, dove tutto ebbe inizio, la sera del 19 giugno 1919. Alle ore 19, dunque, "Stesso posto, stessa orA", ha scritto il Direttivo Ultras. Festa dalle ore 20.30 anche in piazza Matteo Galdi, a Fratte.

L'album per i glAdiAtori

Sabato 19 giugno alle ore 11, presso la sede di Creatiwa Studio si terrà in diretta Facebook con il Direttore Editoriale Giovanni Sapere, la presentazione del nuovo progetto interattivo dedicato alla Salernitana per il suo ingresso in Serie A. Sentimento Granata Vol.2 è un album di figurine interattivo ideato e realizzato dall’Editore Creatiwa Studio che ha acquisito in esclusiva la licenza dal club granata. Scaricando l'App "MoreGlobe" ed inquadrando le figurine è possibile rivivere i gol e i momenti memorabili di questa stagione che rimarrà nella storia del Club. 100 pagine, 8 capitoli, 120 soggetti per celebrare la cavalcata vincente dei Granata. L’album sarà in vendita negli store ufficiali della Salernitana dal 29/06/2021, mentre è già ordinabile sul sito www.sentimentogranata.it. La presentazione in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Sentimento Granata grazie alla collaborazione di Zon Service, sarà condivisa anche sulla pagina social del Club.

L'augurio del sindaco Napoli

Salerno e la Salernitana. Una grande storia di passione granata dal 19 giugno 1919. Un legame che attraversa le generazioni e ci rende protagonisti, tutti insieme, di avventure meravigliose. Grazie per la Serie A, meraviglioso regalo di compleanno alla nostra amata Salerno. Sapremo difenderla con tutte le nostre forze. Sempre e solo per Salerno. Macte Animo.