Mancano poche ore al compleanno della Salernitana: gli ultras preparano la scenografia

Il compleanno numero 102 della Salernitana è ormai alle porte. Stasera, poco prima delle ore 22, gli ultras del Direttivo Salerno renderanno il proprio omaggio alla Bersagliera con una sontuosa scenografia.

I dettagli

Ci saranno effetti speciali, nel piazzale antistante lo stadio Arechi: verranno coinvolte decine di persone e sarà tutto riproposto attraverso un video che verrà pubblicato sui social, a cavallo della mezzanotte. Per introdursi nel "magico mondo degli ultrà Salerno", come sono soliti scrivere sugli striscioni, bisogna immaginare quello che di solito accade nei villaggi turistici: all'imbrunire, muniti di pennelli e vernice, i supporter disegneranno il bozzetto sull'asfalto e poi lo riempiranno di cuori granata, in tarda serata. La percezione di cosa verrà realizzata potrà essere ottenuta solo con una inquadratura dall'alto. Sarà una sorpresa luminosa, perché verrà realizzata anche con l'ausilio di torce. Sarà festa grande anche in provincia: dopo la sfilata a Vietri sul Mare, oggi tocca a Maiori, Cetara ed a San Cipriano Picentino. A Maiori, la festa comincerà oggi, 18 giugno, alle ore 23:45 con torciata al porto turistico per poi proseguire il 19 alle ore 19 :19 con l'accensione di un maxi led wall che proietterà immagini sulla storia della Salernitana per tutta la sera fino alle ore 24. Ci saranno tante sorprese per i più piccoli, così da tramandare la passione granata di generazione in generazione. La serata terminerà con uno spettacolo pirotecnico. "Accadrà tutto nel rispetto delle norme anti Covid", scrivono gli organizzatori, Maiori Granata. Domani, 19 giugno, giorno del compleanno della Salernitana, messa in Duomo per i tifosi defunti, a Salerno, e poi raduno alle ore 19 allo stadio Vestuti e successiva sfilata verso il lungomare con distribuzione di gadget per bambini.