Il Consiglio federale fissa la scadenza: deroga fino al 25 giugno per cambiare proprietà granata. Più sabbia nella clessidra, dunque, ma solo un po'.

I dettagli

Riunitosi in streaming, il Consiglio ha concesso un tempo supplementare, fino al 25 giugno, a Lotito e Mezzaroma per cedere le quote azionarie ed evitare conflitto con il dettato dell'articolo 16 bis delle Noif, che vieta al co-patron della Salernitana e presidente della Lazio di detenere quote di un club che militi nella stessa categoria della squadra capitolina ed estende il divieto ad un suo parente o affine. Il primo step - il mese dalla promozione in A della Salernitana, dunque dall'11 maggio all'11 giugno - è stato superato. Bypassato anche il termine del 21 giugno per l'iscrizione. Poi niente sconti: Gravina, presidente federale, lo aveva già ribadito: se la deadline venisse superata senza perfezionare la cessione (Salernitana valutata 80 milioni di euro), il club granata non verrebbe ammesso al campionato.