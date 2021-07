Salernitana, il giorno del giudizio: già fissato il Consiglio Federale

Il 7 luglio è il giorno del giudizio. La data era stata già stabilita ma la Federcalcio l'ha ribadita attraverso un comunicato ufficiale: Consiglio ad hoc per discutere degli adempimenti della Salernitana. E' in ballo il trust, è in ballo il futuro. Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, ha detto di essere un po' preoccupato. L'amministratore delegato del Monza, Galliani, ha spiegato che "se saltasse la Salernitana, toccherebbe al Benevento balzare in Serie A, di diritto".

I temi

Nel frattempo la Federcalcio ha fissato l'ordine del giorno. La riunione è fissata alle ore 14: "Approvazione del verbale della riunione dello scorso 9 giugno; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; adempimenti U.S. Salernitana 1919 ai sensi degli artt. 7 dello Statuto Federale e 16 bis delle NOIF-determinazioni conseguenti; modifiche regolamentari; date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2021/2022 per i Campionati Nazionali; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali".