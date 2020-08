La Salernitana riparte, raduno in città e poi il ritiro: i convocati

Riparte la Salernitana. I granata saranno in città nei prossimi giorni, impegnati nelle visite mediche ai centri Verrengia e nei test isocinetici sul campo del Mary Rosy. A Sarnano da lunedì con il primo allenamento. Partenza domenica pomeriggio, agli ordini dell'allenatore Fabrizio Castori.

I convocati per il raduno

Ecco l'elenco degli atleti convocati per il raduno finalizzato all’espletamento delle visite mediche, test Covid-19 e test atletici, fatta eccezione per i calciatori Akpa Akpro, Lombardi, Mantovani e Curcio che si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni. La lista dei convocati per il ritiro sarà diramata il giorno 23 agosto prima della partenza per Sarnano.

Portieri: Micai, Vannucchi, Russo, De Matteis;

Difensori: Aya, Galeotafiore, Lopez, Migliorini, Kalombo, Karo;

Centrocampisti: Cicerelli, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

Attaccanti: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone, Jallow, Riosa.