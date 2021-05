"Adesso coloriAmo la città": corteo e sorprese per i Granata, l'invito degli Ultras Centro Storico

L'appuntamento è per sabato 22 maggio, in piazza Portanova, dove dalle ore 18 ci sarà una sorpresa per i più piccoli ed il corteo sino a piazza Sedile del Campo, dove ci sarà uno spettacolo scenografico "per onorare il grande traguardo raggiunto in questa stagione"

"Granata è il nostro colore, Salerno è la nostra passione".

Questo l'invito degli ultras Centro Storico che chiedono a tutti i cittadini di esporre un vessillo granata sui balconi, come gesto di orgoglio e appartenenza.

Il corteo

L'appuntamento è per sabato 22 maggio, in piazza Portanova, dove dalle ore 18 ci sarà una sorpresa per i più piccoli ed il corteo sino a piazza Sedile del Campo, dove ci sarà uno spettacolo scenografico "per onorare il grande traguardo raggiunto in questa stagione". Nel frattempo, sulla pagina Fb "A difesa della nostra città", gli ultras del Direttivo Salerno scrivono: "La Salernitana è in serie A. Le piazze, le strade, la festa. Il rispetto ed il sentito saluto. E adesso coloriamo la città".