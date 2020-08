Salernitana: arrivano Crisci e Veseli, l'allenamento a Sarnano continua

Raggiunto l’accordo con l’A.S.D. Oasi San Feliciana per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’02 Clemente Crisci. A comunicarlo, l'U.S. Salernitana 1919 che fa sapere anche del via libera con l’F.C. Empoli per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’92 Frédéric Veseli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2022.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allenamento

Intanto, giovedì è stato il quarto giorno di lavoro per la Salernitana nel ritiro di Sarnano. Questa mattina gli uomini di Fabrizio Castori hanno svolto un lavoro atletico mentre, nel corso della seduta pomeridiana, i granata hanno svolto esercitazioni tattiche per reparto.