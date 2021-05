Salernitana-Empoli, cresce l'attesa: parla il vice allenatore Bocchini

Il mister: “Siamo consapevoli di dover dare il massimo per tutto l’arco della partita e su ogni situazione di gioco. Il sogno che abbiamo e le grandi motivazioni devono essere le armi per ricaricare più velocemente le energie fisiche e mentali. Dobbiamo mettere in campo la volontà di andare a prenderci un grande obiettivo”

“Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare i complimenti all’Empoli per aver vinto un campionato per nulla facile. In una stagione piena di difficoltà, falcidiata dal Covid e in un calendario pieno di gare ravvicinate, i nostri avversari hanno conquistato la promozione grazie ad un organico importante e ad un allenatore giovane che ha guidato la squadra in modo magistrale. L’Empoli è riuscita a vincere nonostante abbia spesso dovuto fare i conti con assenze e defezioni. Tenendo conto di tutto questo sappiamo che a prescindere dall’undici titolare che affronteremo ci aspetterà sicuramente una gara difficile. Dal canto nostro dovremo giocare con le stesse motivazioni e la stessa voglia di vincere che abbiamo dimostrato nell’ultima partita, credendoci fino alla fine. L’entusiasmo deve portarci la giusta carica nervosa per affrontare al meglio la gara”. Queste le parole del tecnico granata Riccardo Bocchini alla vigilia di Salernitana – Empoli.

La posta in palio

Il mister ha quindi concluso: “Siamo consapevoli di dover dare il massimo per tutto l’arco della partita e su ogni situazione di gioco. Il sogno che abbiamo e le grandi motivazioni devono essere le armi per ricaricare più velocemente le energie fisiche e mentali. Dobbiamo mettere in campo la volontà di andare a prenderci un grande obiettivo”.