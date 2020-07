Salernitana, i convocati di Ventura: Billong escluso per motivi disciplinari

Non c'è Billong nella lista dei convocati per la sfida all'Empoli, in programma domani, venerdì 24 luglio alle ore 21 allo stadio Arechi. Non c'entrano infortuni e squalifiche. Il calciatore è stato escluso per motivi disciplinari. Lo comunica la Salernitana. Assenti anche Curcio per squalifica, l'infortunato Lombardi (stagione finita), Cerci e Mantovani. Rientra Dziczek.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dichiarazioni di Ventura

“Da qui alla fine ci aspettano tutte partite con la stessa importanza e difficoltà. Quella di domani sarà una gara delicata perché in palio ci sono punti pesanti e incontriamo una squadra di qualità assoluta che non può permettersi di perdere. Sarà sicuramente una partita difficile sotto questo aspetto”. Queste le parole del tecnico Gian Piero Ventura alla vigilia di Salernitana – Empoli. “Dal canto nostro dobbiamo andare avanti per la nostra strada e al di là delle chiacchiere dobbiamo dare continuità alle prestazioni, all’approccio, all’attenzione e alla disponibilità. La posta in palio è importante ed è chiaro che servirà anche una prestazione importante”. Ventura ha quindi concluso: “L’Empoli ha fatto un mercato intelligentissimo e ha messo su una squadra con un organico pazzesco. Basti pensare che davanti hanno giocatori come La Mantia e Tutino spesso in panchina che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra. E’ una squadra con giocatori di valore assoluto e dovremo essere all’altezza confermando quanto di buono fatto in tre delle ultime quattro gare”.