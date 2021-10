Salernitana-Empoli allo stadio Arechi: il club abbassa i prezzi

A partire dalle 9 di lunedì 18 ottobre saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Empoli in programma sabato 23 ottobre alle ore 15 presso lo Stadio Arechi di Salerno. E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link: https://ussalernitana1919. vivaticket.it/ e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

Le tariffe

In curva Sud si pagherà 20 euro compresa prevebdita, nei Distinti 30, in tribuna azzurra 35, Tribuna Verde 45, rossa 65. I tifosi potranno accedere allo Stadio “Arechi” soltanto previa esibizione del Green Pass. Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario presentare il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo.

Per accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass.