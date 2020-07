Salernitana-Empoli, Lotito allo stadio con moglie e figlio

La famiglia Lotito presente allo stadio Arechi. Non accadeva dai tempi di Salernitana-Casertana, gara della scenografia "Happy" con lo smile in curva Sud.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La curiosità

Il co-patron Lotito, che il 26 luglio 2011 riavviava il timone del calcio cittadino, in Serie D, insieme al socio e cognato Marco Mezzaroma, è presente con la consorte Cristina, sorella di Marco, e con il figlio Enrico. Una iniezione di fiducia presidenziale, nella sfida all'Empoli che potrebbe essere decisiva per l'accesso matematico ai playoff. Lotito è arrivato all'Arechi con abbondante anticipo, a bordo dell'auto di ordinanza. Breve colloquio con il direttore sportivo Fabiani, poi una visita alla squadra