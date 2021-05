E' il giorno di Salernitana-Empoli: granata ad un passo dal sogno, le formazioni

Kiyine è squalificato e Veseli è di nuovo disponibile, reduce a propria volta dalla squalifica. L'Empoli è già promosso in Serie A ma non sarà una comparsa all'Arechi. Conteranno le motivazioni feroci e la Bersagliera dovrà disputare la gara dell'anno. Tutto in novanta minuti

E' il giorno di Salernitana-Empoli. Kiyine è squalificato e Veseli è di nuovo disponibile, reduce a propria volta dalla squalifica. L'Empoli è già promosso in Serie A ma non sarà una comparsa all'Arechi. Conteranno le motivazioni feroci e la Bersagliera dovrà disputare la gara dell'anno. Tutto in novanta minuti: la Salernitana è aritmeticamente promossa, se vincerà e se Lecce e Monza non andranno oltre il pareggio. La partita sarà trasmessa da Raisport e da Dazn. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Sy, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Aya, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi. All. Castori (in panchina Bocchini)

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Moreo, Olivieri. A disposizione: Brignoli, Crociata, Mancuso, Matos, La Mantia, Sabelli, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Haas, Nikolaou, Parisi. All. Dionisi

Arbitro: Fabbri di Ravenna, assistenti Di Iorio e Bottegoni; quarto uomo Volpi