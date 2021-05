Salernitana-Empoli, la prima di due finale: telecamere di Raisport all'Arechi

Ci saranno anche i riflettori di "mamma Rai" puntati sullo stadio di via Allende, in occasione della sfida che può già valere una stagione, la promozione in A. I granata hanno due punti di vantaggio su Lecce e Monza, che non mollano

Ci saranno anche i riflettori di "mamma Rai" puntati sullo stadio Arechi, in occasione di Salernitana-Empoli, la sfida che può già valere una stagione, la promozione in A. I granata hanno due punti di vantaggio su Lecce e Monza, che non mollano. La partita, dunque, in programma venerdì 7 maggio alle ore 14, sarà trasmessa da Raisport, insieme a Dazn.

La vigilia

La Salernitana non avrà a disposizione Kiyine, squalificato, e recupererà il difensore Veseli, reduce dalla squalifica. Castori, che potrebbe presto negativizzarsi al Covid e fare in tempo a tornare in panchina, deve scegliere il modulo tattico ma sopratutto tenere concentrata la squadra. Nulla è ancora compiuto: la Salernitana è artefice del proprio destino e con due vittorie consecutive non dovrebbe rivolgere lo sguardo verso gli altri campi. L'Empoli è già promosso in Serie A.