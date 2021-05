Salerno contA le ore: striscione dei tifosi allo stadio, l'elenco dei convocati

All'esterno dello stadio, nei pressi del varco 1 dove i giocatori (in ritiro anticipato) faranno il proprio ingresso in pullman, è stato esposto uno striscione con l'ippocampo alle estremità: "e Adesso non fermiAmoci"

Domani la Salernitana affronta l'Empoli allo stadio Arechi, ore 14 (diretta RAI e Dazn). I tifosi sono in fermento e hanno spronato i granata. All'esterno dello stadio, nei pressi del varco 1 dove i giocatori (in ritiro anticipato) faranno il proprio ingresso in pullman, è stato esposto uno striscione con l'ippocampo alle estremità: "e Adesso non fermiAmoci".

I convocati

Squalificato Kiyine, rientra Veseli. Ecco l'elenco dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana ed Empoli:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.