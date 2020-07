La Salernitana si fa male da sola, la voce dei tifosi: "Troppi errori"

Una sconfitta che lascia il segno: la Salernitana si fa male da sola, perde la partita contro l'Empoli e il settimo posto in classifica. La squadra di Ventura è adesso agganciata all'ultimo posto utile per la disputa dei playoff, l'ottavo, "tenuta a galla" dalla vittoria in extremis dekl Cosenza sul Pisa. Servirà, però, invertire la rotta e cambiare passo immediatamente. Il calendario non dà tregua e presenterà ai granata l'impegnativa trasferta di Trieste (stadio amico del Pordenone) da preparare in aereo. Dovranno "volare" in campo anche i granata. Urge un blitz per riequilibrare la classifica ed evitare l'arrivo in volata e con il fiatone, il 31 luglio allo stadio Arechi contro il Pisa. Nel frattempo i supporter granata riflettono sulla sconfitta casalinga e mettono il portiere Micai in castigo. Il portiere della Salernitana, nel giorno del suo compleanno e al cospetto dei co-patron Lotito e Mezzaroma, ha commesso un errore vistoso in occasione dell'1-2 dell'Empoli e ha indugiato sul tiro di Mancuso, che ha fissato il risultato sul 2-4.

La voce dei tifosi

"Micai affonda la Salernitana" potrebbe essere il titolo della partita - dice Ciro Troise -. Peccato perché la partenza era stata buona con un bel gol di Gondo su azione spettacolare di Akpa. Per i play off partita apertissima, incrociamo le dita". "Sta per concludersi una stagione davvero deludente, speriamo finisca presto, trascorsa all'insegna della discontinuità - dice Mario De Rogatis - Vedere almeno tre partite ad un livello accettabile è un'utopia. Ma forse è questa la forza reale di una squadra costruita male, con evidenti lacune difensive, che per quanto espresso in campo, non meriterebbe i play off. Ma restiamo lì, agganciati nel limbo della mediocrità, a giocarci questi ultimi due scontri diretti. Lombardi ci mancherà tantissimo e Kyine è, a tratti, irritante. Mi aspetto una reazione immediata a Trieste". Pungente Mimmo Rinaldi: "Oggi era il suo compleanno e Lotito non ha portato acqua e zucchero. Possiamo sintetizzare così. Lo scorso anno 57 gol subiti ora siamo a 45 subiti (in totale 47, due incassati da Vannucchi). Parate superbe strafalcioni incredibili. Può essere che nei 102 gol subiti le varie difese che si sono alternate sfortunatamente non abbiano brillato? Sarà colpa dei vari allenatori con i loro sistemi di gioco? Seguirà le orme di Strakosha sicuramente è la storia che lo insegna. A Salerno scarsi altrove fenomeni, vedi Ciccio Caputo: è sempre stato così e sarà sempre così. Però stasera che tristezza: riesco ancora a stare male ad ogni gol subito, ad ogni sconfitta maturata". Il commento del tifoso Lorenzo Coraggio: "E'stata una brutta partita, c'è grande rammarico, adesso giochiamoci il tutto per tutto nelle prossime due gare. Sprecato il primo jolly, occorrono almeno quattro punti, altrimenti portebbero essere a rischio i playoff".

