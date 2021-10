La Salernitana ha deciso: Castori sarà esonerato

In pole position c'è Stefano Colantuono per rilevare Fabrizio Castori sulla panchina della Salernitana. Decisiva la sconfitta di La Spezia, scontro salvezza. Dopo 4 punti in 8 partite, conquistati tutti fuori casa, la società è pronta a dare il benservito all'allenatore marchigiano. Manca solo l'ufficialità.

Dopo la telefonata dell'amministratore unico Marchetti, avallata dal ds Fabiani, la Salernitana è pronta a cambiare manico.