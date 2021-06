Debutto in Coppa Italia: la Salernitana affronterà il Frosinone allo stadio Arechi

La partita è in programma il 15 agosto nell'impianto di via Allende che necessita, com'è noto, di potenziamento lux per renderlo idoneo ai criteri infrastrutturali richiesti per tutte gare ufficiali della stagione sportiva 2021-2022

Il menù di ferragosto propone Salernitana-Frosinone allo stadio Arechi, in Coppa Italia. La Lega Serie A ha individuato otto teste di serie, dalla vincitrice della Coppa Italia, la Juventus, fino all'Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo. Le altre squadre, comprese le "matricole" cioè le promosse dalla Serie B, sono abbinate ad un numero, che va dal 9 al 20.

I dettagli

La Salernitana, numero 19, è incrociata con il Frosinone numero 30. Alle retrocesse dalla A alla B sono stati assegnati i numeri 21, 22 e 23. Chi ha perso i playoff per la promozione in A, il Cittadella, riceve il numero 24 nel ranking. Gara secca, valida per i trentaduesimi di finale. La partita è in programma il 15 agosto nell'impianto di via Allende che necessita, com'è noto, di potenziamento lux per renderlo idoneo ai criteri infrastrutturali richiesti per tutte gare ufficiali della stagione sportiva 2021-2022.