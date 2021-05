Il futuro della Salernitana, parla Marco Mezzaroma: "Non abbiamo ancora pensato alla cessione"

"Non abbiamo ancora pensato alla cessione, due giorni di pausa". Parla Marco Mezzaroma. E' un telegramma, preferisce non commentare e le dichiarazioni rese dalla sorelle Cristina a proposito degli scenari futuri e degli assetti della proprietà. Il co-patron granata ieri era presente allo stadio Arechi e ha partecipato alla sobria conviviale che la Salernitana ha organizzato in area ospitalità dedicata alle famiglie dei calciatori.

Le anticipazioni di lady Lotito

Prima della festa - torta granata con la grafica Macte Animo e una gigante A, caratteri cubitali, che emerge dal mare; discorso di Enrico Lotito alla squadra, radunata e distanziata in sala stampa - hanno tenuto banco le dichiarazioni di Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito e sorella di Marco: "Mio figlio Enrico resterà proprietario della Salernitana ancora per un mese. Auguri alla nuova proprietà". Ha lasciato, dunque, intuire che la Salernitana sia stata già ceduta per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 16 bis delle Noif, in tema di multiproprietà. Lotito, che si era già espresso in una intervista rilasciata a Roccaporena, non era presente allo stadio Arechi. Marco Mezzaroma, invece, ha preferito non commentare: "Cessione? Vediamo, ribadisco che non ci abbiamo ancora pensato. Ci siamo presi due giorni per ricaricarci”.