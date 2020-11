Il giorno dei tre punti: il giudice sportivo può assegnare 3-0 a tavolino alla Salernitana

La Salernitana oggio attende che il giudice sportivo si pronunci sul caso Reggiana. Il 31 ottobre, gli emiliani non si sono presentati allo stadio Arechi: 18 casi Covid in squadra. La Salernitana, invece, ha presentato la distinta di gara, ha svolto il riscaldamento, ha atteso il triplice fischio dell'arbitro e ora aspetta che le vengano assegnati i tre punti per balzare al comando della classifica di Serie B.

Le polemiche

Il giudice sportivo dovrebbe assegnarle la vittoria a tavolino ma c'è stata una coda di polemiche e anche ricorsi, perché la Reggiana, che si è affidata all'avvocato Chiacchio, ha presentato reclamo. Ha fatto leva sull’articolo 55, comma 1, delle Noif. L’articolo disciplina la materia della mancata partecipazione alla gara per “cause di forza maggiore” e a tal proposito la squadra emiliana esibirà il documento firmato dalla dottoressa Emanuela Bedeschi, direttrice del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Reggio Emilia. Nel documento, la Reggiana viene invitata ad adottare stringenti misure di prevenzione. Siamo nel solco di Juventus-Napoli, anche se in quel caso il Napoli aveva due positivi. Per la Lega, però, fa fede il comunicato stampa con il regolamento approvato da tutte le società di B: se ci sono meno di 13 giocatori a disposizione può essere chiesto il bonus e non giocare la partita solo in una circostanza. La Reggiana aveva già giocato il jolly.