Salernitana, infermeria piena: anche Belec è ko

Il portiere sloveno ha rimediato un infortunio muscolare al gemello destro. Il club granata è in ansia: rischia lo stop

"Vid Belec nel corso dell’allenamento odierno ha accusato un risentimento muscolare al gemello destro". Lo annuncia la Salernitana e in porta si apre una voragine. Micai non rientra nel progetto tecnico. Ci sono Adamonis e Guerrieri come sostituti. Nel frattempo Belec si sottoporrà a risonanza magnetica nella giornata di domani.

Bende e cerotti

Kupisz e Bogdan hanno svolto un lavoro atletico specifico. Mantovani e Djuric si sono sottoposti a seduta fisioterapica. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.