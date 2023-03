Musica Champions, è tempo di sorteggi: possono cambiare data e orario di una gara all'Arechi

Un groviglio di date, di partite, di richieste: il 17 marzo è il giorno dei sorteggi europei, prima la Champions League e poi l'Europa League. Nella massima competizione continentale, ci sono tre squadre coinvolte: Napoli, Milan e Inter.

Il campionato

L'8 aprile, da calendario della Lega Serie A, la Salernitana dovrebbe affrontare l'Inter in casa, allo stadio Arechi. Il condizionale è d'obbligo, perché i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi saranno impegnati pochi giorni dopo nell'andata dei quarti di finale e potrebbero chiedere di anticipare la partita di Salerno per avere più tempo a disposizione per la preparazione della sfida europea. Ne hanno facoltà, la Lega Seria A e la Salernitana prendono nota a propria volta. Anche la possibile richiesta dei nerazzurri, però, è sub iudice e non è scontata. Il turno dell'8 aprile, cioè quello pasquale e che da calendario può presentare modifiche solo di orario ma non di giorno (solo il sabato) salvo richieste di club impegnati nelle coppe, giunge a ridosso di un'altra competizione nella quale l'Inter è ancora in corsa. Il 4 aprile, infatti, Lautaro e compagni affronteranno la Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia.