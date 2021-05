I granata al karaoke: ecco la canzone della Salernitana, calciatori-cantautori

La cena della vittoria è terminata con la torta finale i sorrisi e anche una improvvisata. I calciatori della Salernitana hanno dato alle stampe il coro celebrativo con ritornello incorporato.

I dettagli

Sulle note di "Che sarà", Di Tacchio e compagni si sono divertiti al karaoke e hanno inventato un simpatico inno per la Salernitana. Le ultime parole sono assai significative: "I cori torneranno in curva Sibieriano: musica dolce per andar lontano". La cena è durata fino a notte fonda. A tavola sono rimasti in 7, tra questi Kupisz. Il centrocampista polacco ha deciso di avviare una diretta su Instagram e al popolo del web ha confidato, tra il serio e il faceto: " Balotelli diceva che ero scarso. Però io promosso... lui playoff".