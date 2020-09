Salernitana, ladri al Mary Rosy: rubata la carta di credito di Djuric

Finestrino dell'auto in frantumi, denuncia, indagini a tutto campo delle forze dell'ordine. Un raid vandalico con l'aggiunta del furto di una carta di credito ha turbato la quiete del centro sportivo Mary Rosy, dove la Salernitana si stava allenando. I ladri, che sarebbero stati già individuati grazie al sistema di video sorveglianza, hanno atteso che i calciatori fossero schierati sul terreno di gioco, agli ordini dell'allenatore Castori, e hanno preso di mira l'auto del calciatore Djuric.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Hanno rubato la sua carta di credito e hanno effettuato acquisti per migliaia di euro presso alcune attività commerciali. Le transazioni a getto continuo sono parse anomale al direttore della banca presso la quale il giocatore ha aperto il conto corrente. Subito è scattata la segnalazione: telefonata a Djuric che si è precipitato nel parcheggio interno del Mary Rosy e ha trovato il finestrino dell'auto in frantumi. Il suo borsello non c'era più. Ha sporto denuncia.