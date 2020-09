Salernitana, Lombardi e Karo ritornano in granata dalla Lazio

Mancava solo il fiocchetto dell'ufficialità, ma era tutto fatto, da tempo. Akpa Akpro si trasferisce alla Lazio a titolo definitivo. La Salernitana ha, infatti, comunicato che il centrocampista - diga della squadra di Ventura - è stato acquistato dalla società biancoceleste con la quale si allenava da tempo. Il calciatore aveva detto addio all'inizio del calciomercato all'ippocampo e aveva sperato nell'inserimento in lista a Formello, in Serie A.

I rientri

Nel frattempo dalla Lazio ritornano a Salerno Lombardi, Karo e Casasola. Il primo, reduce da una lunga riabilitazione per infortunio muscolare, non potrà essere subito a disposizione. Karo aveva cominciato il ritiro con la Salernitana, poi era stato richiamato a Formello, ora è in granata, sempre in prestito. Casasola, dopo il divorzio della passata stagione, è stato uno dei primi volti nuovi per Castori durante il pre campionato.