Salernitana-Lecce, incubo Covid: tampone positivo per l'allenatore dei pugliesi

Il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, è positivo al Covid-19 e non è partito con la squadra per Salerno. Domani sera, allo stadio Arechi, è in programma Salernitana-Lecce, alle ore 21. Domattina, i tesserati pugliesi si sottoporanno ad un nuovo giro di tamponi. L'esito sarà determinante: la speranza è che non vi sia contagio. Se dovessero esserci nuovi positivi, dovrà essere rispolverato il protocollo, che prevede la presenza di almeno tredici giocatori disponibili per scendere regolarmente in campo. Ogni squadra può usufruire di un jolly per il rinvio della gara e il Lecce non lo ha ancora utilizzato. In attesa dell'esito dei tamponi, potrebbe prendere forma anche lo scenario di un lieve differimento del match, di 24 ore.

Il comunicato del Lecce

"L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari e sierologici effettuati nella giornata di ieri, il tecnico Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19. L’allenatore è stato immediatamente isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari. Il gruppo squadra si sottoporrà ad un ulteriore ciclo di tamponi, nel ritiro di Salerno, domani mattina”.

Dermaku indisponibile

Il calciatore Kastriot Dermaku, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la gara di Salerno, non è partito con il gruppo. Il difensore, al termine della seduta di rifinitura, ha riferito allo staff medico di un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra. Per questo motivo, a scopo precauzionale, non prenderà parte alla trasferta. Il Lecce precisa che "la problematica non ha alcuna correlazione con quella che ha costretto il calciatore ad uscire anzitempo nelle gare con Cosenza e Frosinone".

Il commento di Castori

L'allenatore della Salernitana ha presentato la prossima partita rilasciando brevi dichiarazioni al sito ufficiale del club granata: "Domani ci aspetta un gara impegnativa contro una delle grandi di questo campionato - ha detto - Siamo consapevoli di non aver affrontato la gara di sabato come nelle nostre possibilità, dobbiamo fare tesoro di questa brutta prestazione e restare concentrati pensando esclusivamente alla gara di domani. Abbiamo analizzato a fondo la partita di sabato ma ora è tempo di pensare alla gara di domani. Il Lecce è una squadra molto forte in tutti i reparti, con grandi qualità ed esperienza. Dal canto nostro abbiamo la voglia di tornare a proporre il nostro gioco come abbiamo fatto fin qui, giocando da squadra con determinazione e lucidità”.

I convocati

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino