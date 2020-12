La Salernitana sfida la corazzata Lecce: le formazioni allo stadio Arechi

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, lo ha già anticipato, auspicato: "Sarà un esame da grande, l'ennesimo. Contro la corazzata Lecce servirà una prestazione maiuscola". Toccherà ai granata, tutto si sposterà sul rettangolo di gioco. Allo stadio Arechi, dove la Salernitana non ha steccato e s'è resa protagonista di rimonte da Bersagliera, sfilerà il Lecce (ore 21) guidata dall'ex Coda. Sarebbe riduttivo, però, esaurire e contenere la forza (debordante) dei salentini confinandola nelle scarpette di Massimo da Passiano, faccia pulita e piede caldo della Salernitana di qualche anno fa. Il Lecce è tanta roba: è un organico sontuoso che può concedersi anche il lusso di utilizzare Falco con il contagocce, oggi titolare. Il Lecce ha un leader di centrocampo, che i granata cercano, alternano. Non ci sarà Di Tacchio, squalificato. Il Lecce, di contro, non avrà Dermaku, non convocato in extremis, e ha perso anche l'allenatore Corini, risultato positivo al Covid. Servirà la migliore Salernitana per ruggire da capolista.

Le formazioni

Salernitana (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Dziczek, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. A disposizione: Adamonis, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Iannoni, Kupisz, Barone, Bogdan, Giannetti, Veseli, Antonucci, Baraye. Allenatore: Castori.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Zuta, Meccariello, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Mayer; Mancosu; Falco, Coda. A disposizione: Bleve, Lucioni, Paganini, Rossettini, Stepinski, Monterisi, Listkowski, Pettinari, Vigorito, Björkengren, Maselli. Allenatore: Lanna.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Tv: diretta Dazn