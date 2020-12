La Salernitana frena in casa contro il Lecce: pari granata all'Arechi

Finisce 1-1 il big match dell'Arechi: la Salernitana passa in vantaggio con Capezzi, tra i migliori, e il Lecce l'acciuffa alla ripresa, grazie al calcio di rigore trasformato da Mancosu. Fioccano occasioni e rimpianti: i granata beneficiano di due palle gol non sfruttate ma in una gara eternamente in bilico i pugliesi hanno più volte sfiorato il colpaccio. Il pareggio casalingo produce novità in classifica: la Salernitana scivola al secondo posto, a -1 dall'Empoli.

La cronaca

Castori lascia in panchina Djuric e si affida a Gondo in prima linea. Il modulo scelto è 3-5-2, Capezzi e Anderson sono le mezzali di Dziczek. Al cospetto di Keita, promesso sposo della Salernitana e accomodato in tribuna, i granata partono guardinghi e il Lecce più manovriero. Serve un episodio spacca-partita e la squadra di Castori lo cerca e lo trova all'11': combinazione sulla trequarti, si illumina la mattonella di Capezzi che dentro l'area, con freddezza, piazza il pallone nell'angolo alla destra di Gabriel. E' un evento: Capezzi non segnava dal 27 dicembre 2015. Al 21' i granata potrebbero raddoppiare. Gennaro Tutino - già abilissimo in occasione del primo gol a proteggere il pallone avviando l'azione del vantaggio - punta l'out, alza la testa e pesca Anderson in prossimità del dischetto. Il brasiliano è lesto nel tiro ma è sbilanciato e colpisce i tabelloni pubblicitari. Il tiro di Coda, nell'altra area di rigore, è ribattuto, invece, da Aya, dopo il pericoloso filtrante. Il Lecce è vivo, è forte, acceso. La differenza rispetto a Brescia, però, è nella testa e nello spirito della Salernitana, finalmente tonica e battagliera. Non mancano i sospiri - Coda al 42' calcia sul fondo dopo l'imbeccata del metronomo Tachtsidis e al 44' tutta la Salernitana soffia sul tiro cross carico di effetto, che Henderson indirizza verso il palo lungo - però l'intervallo arriva propizio, utile a frenare le folate salentine.

La ripresa

La Salernitana arretra, Gondo non trattiene palloni e Djuric comincia il riscaldamento. Nel frattempo il Lecce guadagna metri e la percussione di Mancosu è fermata fallosamente in area da Lopez. Chiffi non ha dubbi: calcio di rigore che Mancosu trasforma al 7' spiazzando Belec. Vale un voto in più in pagella la diagonale difensiva con la quale Casasola interrompe in tackle il contropiede del Lecce. Al 12' Belec si distende sulla propria sinistra per deviare in angolo il tiro di Coda. Soffre la Salernitana e rinuncia anche alla fantasia di Anderson. Lo rimpiazza Kupisz. Granata in apnea, rischiano grosso al 14': Mancosu tutto solo davanti a Belec schiaccia debolmente, tra kle sue braccia. Castori mischia le carte: entrrano Schiavone e Djuric, al posto di Dziczek e Gondo. Nuovi brividi al 24': dopo il calcio d'angolo battuto da Schiavone e non sfruttato, Adjapong orchestra il contropiede e Listkowski viene murato da un provvidenziale Gyomber. Nel momento peggiore, la Salernitana beneficia dell'occasione migliore. Kupisz da destra crossa per Djuric che con astuzia allontana Lucioni e indirizza di testa al palo lungo. Gabriel è battuto ma il pallone fila sul fondo, ad un centimetro dal palo. Sostenuta da un dinamico Schiavone - ottimo il suo impatto sul match - la squadra di Castori guadagna metri e Tutino prova la percussione. Poi si lascia cadere e Chiffi non abbocca: simulazione e ammonizione. Occasionissima anche al 35': Kupisz da sinistra libera Tutino che anticipa il difensore e batte a rete di sinistro: fuori di mezzo metro.

Nervi a fior di pelle

Castori protesta per un fallo non concesso e viene allontanato dal direttore di gara. Dopo un giro di lancette, Listkowski colpisce al volto Aya che resta a terra, mentre il Lecce conclude l'azione tra le proteste dei granata e di Riccardo Bocchini, il vice di Castori.