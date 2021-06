La notte delle riunioni granata: vertice a Villa San Sebastiano e 200 ultras all'Arechi

La Salernitana dovrà consegnare entro il 3 luglio il trust alla Federcalcio. Dovrà contenere le modifiche richieste, pena la mancata iscrizione al campionato. Lotito, Mezzaroma e Fabiani si sono incontrati nella capitale, insieme all'avvocato Gentile. Gli ultras, invece, hanno fatto tappa allo stadio.

I dettagli

I tifosi vogliono chiarezza: manifesteranno il proprio civile dissenso tra poche ore, renderanno noto il proprio pensiero alla città. La strategia è stata concordata stasera allo stadio Arechi. Sono ore di grande tribolazione per i supporter: sono amareggiati per il toto-iscrizione, non si aspettavano un arrivo in Serie A al fotofinish.