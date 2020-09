Salernitana, il club granata presenta le nuove maglie

La Salernitana, in collaborazione con lo sponsor tecnico Zeus, ha presentato attraverso i canali social e il sito ufficiale le nuove divise 2020-21. "Vogliono essere una rivisitazione totale del look degli ultimi anni, rifacendosi alle più attuali mode del mondo sport/streetwear", hja spiegato il club.

I dettagli

La maglia gara Home, cioè la prima maglia che di solito viene indossata nelle partite casalinghe, "si caratterizza per la stampa aggressiva del pannello frontale che si rifà alle forme dell'ippocampo, un'icona del mondo granata, rivisto in chiave streetwear". La maglia gara Away, quella da trasferta, "vuole andare oltre quella che è la maglia prettamente da gara, cercando di costruire una nuova icona, una nuova identità per la divisa da trasferta, con una grafica d'alto impatto visivo immediatamente riconoscibile anche dai maggiori fruitori del mondo del Gaming, i ragazzi". La maglia gara Third, cioè la terza maglia, presenta lo stesso template della maglia gara Home, riportando il colletto a polo, con bottoncini gommati per la migliore prestazione in campo. Allo stesso tempo vuole essere un prodotto da indossare oltre la performance sportiva, parte importante di una collezione completamente ispirata al mondo del football di strada e agli E-Sports".