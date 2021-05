Consigli per gli acquisti: comincia il mercato granata, Castori ha espresso i desideri

"Noi vogliamo gente che lotta": il coro della curva, nei giorni bui o di ringraziamento per la maglia sudata, si trasforma nel mantra di Castori e nella mappa di mercato. Chi corre fa al caso della Salernitana: questo è il motto dell'allenatore. Coulibaly è già prenotato: diritto di riscatto concordato con l'Udinese, fissato a 2,5 milioni di euro. La Salernitana chiederà lo sconticino e l'Udinese lo accorderà.

I nati nel 1999

Sono merce rara e pepite d'oro, perché non finiscono nella lista dei diciassette. A Castori piace Colpani, mezzala mancina già allenata, di proprietà dell'Atalanta. Poi c'è Frattesi: cartellino di proprietà del Sassuolo. Coulibaly è un altro '99. Ovviamente inarrivabile Buongiorno, ormai espolso a Torino, così come Frabotta.

Le alleanze

L'Atalanta potrebbe girare Reca. Finirebbe in lista (25 anni) ma è il quinto di sinistra che Castori attende. Poi bisognerà dialogare con il Geona: un milione di euro o poco meno per la proprietà di Jaroszynski. Piacciono Bessa e Crisetig (stessa età, 28 anni) sono profili da Salernitana. In difesa, si seguono Gagliolo e Struna. Letizia, 31 anni da compiere, è un castorizzato della prima ora. Viola, ingaggio da 750mila euro, non convince. E' caccia aperta all'attaccante: Djuric vuole rinnovare il contratto che scade nel 2022, la stessa data in calce al vincolo che lege Massimo Coda al Lecce. Il sogno - forse già proibito - è Simy ma Castori non molla nel frattempo la presa o almeno la speranza di arrivare a Mota Carvalho. Il Cagliari si è affidato, tra gli altri, a Pavoletti, che piace.