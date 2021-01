Mercato granata, comincia la fiera dei sogni: Castori aspetta i colpi

Alla ripresa della preparazione, fissata il 9 gennaio, l'allenatore avrà a disposizione Coulibaly. Nel frattempo è stato ceduto Baraye in prestito all'Avellino.

Cessioni e flirt

È stata formalizzata la prima operazione in uscita. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, il club granata ha annunciato di aver ceduto in prestito all'Avellino, a titolo temporaneo, il difensore classe '97 Joel Baraye, meteora di questo campionato, mai rientrato nei piani di Castori. Guerrieri piace alla Viterbese. Karo, altro esubero, potrebbe trovare Breda come nuovo allenatore: il Pescara ci pensa. A Breda piace anche Giannetti che è corteggiato anche dal Cosenza. I silani hanno Carretta, giocato interessante che farebbe al caso della Salernitana. Non è escluso che possa prendere forma uno scambio, sebbene il contratto di Giannetti sia parecchio pesante. Per l'attacco, Castori fa seguire Dalmonte che ha già allenato. Occhio alla fascia sinistra: Pajac era in cima alla lista ma la trattativa è in una strana fase di stand-by. La Salernitana tiene d'occhio anche Nzita, stesso procuratore di Coulibaly, e il frusinate D'Elia.