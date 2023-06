Il valzer delle punte: la Salernitana cerca gol anche in Championship

La Salernitana va a caccia di gol e il direttore sportivo De Sanctis allunga lo sguardo anche Oltremanica. Sul suo taccuino, infatti, non ci sono soltanto Dovbyk e Maupay, ma anche uno stoccatore di Championship che, lontano da fari e vetrine, continua a gonfiare la rete. Lo fa ormai senza soluzione di continuità da due stagioni: segna di sinistro e destro, batte i calci di rigore, ha buona presenza in aerea e non disdegna gol nel gioco aereo. Insomma un attaccante completo. Nome e cognome: Joel Piroe.

Il profilo

Piroe ha 23 anni. Diventeranno 24 ad agosto. E' olandese e gioca in Championship, in una squadra gallese, Swansea. Sui propri canali social, il club di appartenenza ha di recente pubblicato una video-gallery che è un chiaro segnale della consapevolezza di doverlo lasciare andare, prima o poi, insomma una operazione a metà tra il romantico addio e la vetrina concessagli in ottica mercato. La valutazione del suo cartellino è di circa 8 milioni di euro, meritati a suon di gol. Piroe, infatti, ha segnato 19 volte con 2 assist in questa stagione sportiva e nella precedente aveva addirittura fatto meglio - 22 e 6 assist - al netto delle reti messe a segno nelle due annualità in FA Cup. La Salernitana lo segue e potrebbe affondare il colpo ma nel frattempo deve anche badare alle delicate cessioni di contratti che appesantiscono il monte ingaggi.

Gli esuberi

De Sanctis deve in particolare cedere Simy, che ritorna in granata per fine prestito (1 milione di euro di ingaggio, contratto fino al 2025) e Bonazzoli, che guadagnerà 1,5 milioni di euro per altre tre stagioni, senza considerare i 5,2 milioni di euro spesi per acquisire il suo cartellino l'estate scorsa dalla Sampdoria.