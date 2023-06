Approcci e spine di mercato: la Salernitana parla con Fazio e aspetta Mazzocchi

Fazio si allena e Mazzocchi riflette. Il difensore argentino ha chiesto e ottenuto di essere assistito al centro sportivo Mary Rosy da un fisioterapista che farà arrivare direttamente da Roma. La caviglia cigola ma il comandante non molla, vuole ritrovare smalto e ritmo perduti, insomma manda segnali alla Salernitana in vista del ritiro che sarà svolto a Rivisondoli. Fazio ha un altro anno di contratto e guadagna oltre un milione di euro: la Salernitana sarebbe propensa a trovare un accordo per la risoluzione ma non è tema facile, occorrerà un lungo lavoro di diplomazia.

Il capitano

Nel frattempo proseguono le prove di dialogo con i corteggiatori di Mazzocchi. A quelli della prima ora, il solito Monza, si sono aggiunte in rapida sequenza la Juventus e la Roma. La Vecchia Signora offre 4 milioni di euro e Nicolussi Caviglia, che a propria volta la Salernitana dovrebbe riscattare versando 8 milioni. Nel pacchetto c'è anche un giovane della Primavera: piace Hasa. Il club granata ha fatto anche una valutazione su Ranocchia che ritorna a Torino dal prestito al Monza. Piace, però, anche al Sassuolo. Pure la Roma è interessata a Mazzocchi e ha a disposizione un paio di centrocampisti molto forti. Il primo è Tahirovic, che è sempre piaciuto al diesse De Sanctis. Il secondo, il più importante, è Bove, che piace molto a Paulo Sousa e piace a tutti. La Salernitana lo aveva cercato, invano, già la scorsa estate.

Il mercato degli attaccanti

Tutto, com'è noto, ruota intorno a Dia. La sua riconferma spingerebbe la Salernitana ad ingaggiare un solo attaccante prolifico. La sua partenza, invece, darebbe uno scossone al budget e garantirebbe la liquidità per ingaggiare due attaccanti. Sul taccuino di De Sanctis ci sono Joel Piroe, l'attaccante olandese che gioca (e segna) con i gallesi dello Swansea, l'ucraino Dovbyk, poi i costosi Maupay e Diallo. Il Galatasaray ha proposto lo scambio Morutan-Botheim. Valencia è in uscita e la Salernitana, secondo SkySport, è interessata a Cancellieri della Lazio. Lotito, però, potrebbe anche inserirlo nella trattativa per portare Berardi del Sassuolo in biancoceleste.