Salernitana, si sblocca il mercato: asse con il Pescara, parte Giannetti e torna Jaroszynski

L'attaccante sarà ceduto agli abruzzesi e ritrova Breda che lo ha allenato a Livorno. Dal Pescara, via Genoa, ecco Jarosziynski. Lopez trasferito alla Triestina. Per l'attacco intriga Asencio

Nel giorno della chiusura del calciomercato, c'è uno scossone anche in casa granata. Dopo la pretattica e le dichiarazioni prudenti di Castori, che aveva dichiarato chiuse le compravendite, ci sono alcuni affari in via di definizione.

Il ritorno e le cessioni

La Salernitana è pronta a tesserare nuovamente Jaroszynski. Il difensore polacco, dioscuro della squadra allenata l'anno scorso da Ventura, ha fatto visita ai granata, ospite con il Pescara, nell'ultimo match casalingo disputato da Di Tacchio e compagni, vinto allo stadio Arechi. Jarosszynski fu sostituito. Ora ritornerà, via Genoa proprietaria del cartellino, nell'affare che condurrà Giannetti in Abruzzo. Giannetti riabbraccerà Breda, che lo ha allenato a Livorno. L'abbondanza sulla fascia sinistra, dopo l'arrivo di Sy e di Durmisi, toglie spazio a Lopez. In scadenza di contratto a giugno, l'uruguagio è pronto a trasferirsi alla Triestina. Per l'attacco intriga Asencio, sempre di proprietà del Genoa.