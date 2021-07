Salernitana, è tempo di mercato: il club granata stringe per l'ingaggio di tre giocatori

Tre giocatori, tre obiettivi ad un passo: la Salernitana ha nel mirino i difensori Struna e Jaroszynski, il centrocampista Coulibaly. Negli ultimi due casi si tratta di ritorni e nel primo, invece, di un castorizzato della prima ora, cioè di un giocatore già allenato da Castori in carriera, nella sua precedente esperienza sulla panchina del Carpi.

I dettagli

Struna è impegnato nel campionato MLS, può liberarsi dal Montreal senza indennizzo e sul taccuino di Castori, in un possibile schema, è indicato come difensore di piede destro, in linea con Gyomber (o Bogdan, all'occorrenza) e Gagliolo. Per Gagliolo si lavora: si può fare. Sarebbe un obiettivo anche Letizia ma il condizionale è ancora d'obbligo: rapporti non buoni, al momento, con il Benevento, che ha anche fatto richiesta di accesso agli atti per impugnare il provvedimento del Consiglio Federale che ha ammesso la Salernitana in Serie A. Mentre la società ha definito le amichevoli in pubblico (25 luglio a Foligno contro la Ternana, il 29 contro il Gubbio, l'8 agosto allo stadio Arechi contro la Reggina e dovrà individuarne altre due nei primi giorni di ritiro, a Cascia), Fabiani lavora al ritorno di Jaroszynski e di Coulibaly. Jaroszynski ha un ingaggio abbordabile. La Salernitana ha riparlato con il suo entourage e con il Genoa: può diventare tutto granata sborsando circa 700mila euro. La trattativa è avviatissima. Poi c'è Coulibaly. Il centrocampista senegalese non è stato riscattato ma la Salernitana ha chiesto il rinnovo del prestito all'Udinese. I friulani lo concedono a titolo oneroso: 250mila euro. Obbligo di riscatto in caso di salvezza. Micai si trasferirà alla Reggina: prestito con diritto di riscatto.