Salernitana-Monza allo stadio Arechi: prove generali di Var

Prove generali di Var allo stadio Arechi. In occasione di Salernitana-Monza, in programma l'1 maggio alle ore 14 (diretta Raisport) l'occhio elettronico entrerà in funzione (ma offline) nel piazzale antistante la tribuna.

I dettagli

All'interno di un furgoncino - la sala Var è stata attrezzata ma non dispone ancora di monitor - quattro arbitri, due dei quali assistenti Var, seguiranno la partita e analizzeranno ogni situazione dubbia di gioco. L'addestramento degli arbitri è cominciato in Serie B in occasione di Chievo-Spal, il 2 aprile, ed è proseguito durante Reggiana-Brescia, turno di Pasquetta, sempre offline. L’utilizzo durante i 90’ di gara, è invece previsto ùdai playoff/playout e dovrebbe entrare a regime dalla prima giornata della stagione 2021/2022. La Salernitana spera di non dover utilizzare quest'anno la sala Var, perché significherebbe aver guadagnato la promozione in A senza spareggi playoff.

Il virus

Dopo la notizia della positività dell'allenatore Castori, che in panchina sarà sostituito da Bocchini, la Salernitana svolge ogni 48 ore i tamponi molecolari di controllo. Negativi quelli effettuati domenica e refertati lunedì. Oggi è in programma un altro giro di tamponi.