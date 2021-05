Notte inquieta: bombe carta esplose sotto l'albergo del Monza

La Salernitana affronterà il Monza oggi all'Arechi alle ore 14. Otto giocatori ospiti, reduci dalla trasferta al casinò di Lugano, sono rimasti a casa. La vigilia, però, continua ad essere agitata. Sono comparsi striscioni in città e all'esterno dello stadio, poi quattro boati nella notte, nei pressi dell'albergo della Valle dell'Irno che ospita il Monza.

I dettagli

La squadra di Brocchi e dell'AD Galliani, quest'ultimo nel mirino delle frange oltranziste della tifoseria granata che non gli hanno perdonato il convulso finale di stagione 1998/1999, da dirigente del Milan e con la Salernitana in Serie A, è arrivata in provincia di Salerno a bordo di due autobus, il primo per la squadra e l'altro per i dirigenti. Galliani, invece, ha cenato a Salerno, sotto scorta, in un noto ristorante di via Roma. L'ingresso allo stadio sarà scortato dalla Digos e dalle volanti della Polizia. Il Gruppo Operativo per la Sicurezza ha chiesto rinforzi ai varchi d'accesso allo stadio, allo scopo di evitare anche gli assembramenti che si sono creati al termine dell'ultima partita casalinga contro il Venezia. Sono state installate anche barriere di sbarramento, nei pressi del settore Distinti.

La partita

La Salernitana non potrà disporre del proprio allenatore Fabrizio Castori, isolato a casa perché positivo al Coronavirus. Lo sostituirà il vice allenatore Bocchini. Il Monza, invece, sarà privo di otto giocatori, tra i quali Boateng. Ci sarà Balotelli, al quale sono stati indirizziati striscioni offensivi. Altri striscioni e scritte, poi rimossi, sono stati invece realizzati da mani anonime, indirizzati a Galliani.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber Veseli; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Tutino, Gondo. A disp: Adamonis, Coulibaly, Mantovani, Sy, Schiavone, Cicerelli, Aya, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi. All. Bocchini

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Ricci, Diaw, Mota Carvalho. A disp. Lamanna, Rubbi, Sommariva, Robbiati, D’Errico, Saio, Balotelli, D’Alessandro, Pirola, Barberis. All. Brocchi.

Arb. Abbattista di Molfetta

Diretta: Raisport e Dazn.com