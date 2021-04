Salernitana-Monza, il Comune interviene dopo la vicenda casinò: "Va tutelata la salute di tutti"

"Il Comune di Salerno segue con la massima attenzione tutti gli sviluppi della vicenda che ha interessato il Monza. I recenti avvenimenti destano numerose preoccupazioni”. E’ quanto comunica Palazzo di Città dopo che l'Ats Brianza ha messo in quarantena 8 calciatori del Monza che nei giorni scorsi, dopo l'allenamento, hanno deciso di fare una "trasferta" al casinò di Lugano. Sono ritornati dall'estero, il protocollo prevede 5 giorni di quarantena e l'Asl competente per territorio li ha presi in carico. A questo punto è a serio rischio la loro presenza allo stadio Arechi, l'1 maggio, in occasione di Salernitana-Monza.

La nota del Comune: