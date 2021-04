Vigilia di Salernitana-Monza: Castori ha il Covid parla il vice Bocchini, i convocati

Attesa, prudenza, ma anche tensione: finisce tutto dentro la preparazione del match contro i brianzoli, condizionata anche dalle decisioni dell'Asl e delle forze dell'ordine, legate alla vicenda dei calciatori lombardi che hanno fatto visita al casinò in Svizzera

Castori ha il Covid e dovrà assistere a Salernitana-Monza guardando la partita in tv. Al suo posto ci sarà il vice Riccardo Bocchini. Attesa, prudenza, tattica ma anche tanta tensione: finisce tutto dentro la preparazione del match contro i brianzoli, condizionata anche dalle decisioni dell'Asl e delle forze dell'ordine, legate alla vicenda dei calciatori lombardi che hanno fatto visita al casinò in Svizzera.

La preparazione

La Salernitana, nel frattempo, ha rifinito la prepazione in vista della partita che vale uno spicchio di promozione diretta. Vincere, infatti domani allo stadio Arechi (fischio d'inizio alle ore 14) significa mettere pressione al Lecce, seconda della classe. I convocati sono 23: Sy ha recuperato, non ci sono Djuric (squalificato), Aya e Lombardi, infortunati.

Le parole del vice allenatore

“Domani affrontiamo un avversario di primissimo livello che ha a disposizione una rosa molto lunga e costruita per vincere. Sarà una partita durissima dal punto di vista tecnico e psicologico. La posta in palio è molto alta e servirà una prestazione importante. Dobbiamo essere carichi, cercando di giocare con intensità ed equilibrio -. ha detto Bocchini - Adesso il calendario è molto compresso, servirà l’apporto di tutti e ci sarà uno sforzo fisico importante. I ragazzi hanno grandi motivazioni e l’aspetto mentale sarà fondamentale. Abbiamo un obiettivo importante e daremo tutto per raggiungerlo”.