La Salernitana e la multiproprietà, il sindaco Napoli: "Tempi certi e brevi" 

La Salernitana e la multiproprietà, parla il sindaco: "Tempi certi e brevi". A margine della conferenza stampa di presentazione dei lavori di adeguamento dello stadio Arechi, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha parlato dell'articolo 16 bis delle Noif, che conduce al tema, anzi al nodo della multiproprietà.

I dettagli

"Ho sostenuto che l'attuale gruppo dirigente è attrezzato dal punto di vista delle capacità operative e quindi sono certo - dice il sindaco di Salerno - che sarà capace di risolvere. Non esprimo giudizi in merito ma dico di essere pronto a svolgere eventuali mediazioni, se mi venissero palesati necessità e bisogno. Siamo pronti a tutto ma la società deve risolvere le proprie questioni nei termini dovuti, secondo i criteri rigorosi imposti, entro i tempi previsti. Io non posso andare contro Coni e Federcalcio".