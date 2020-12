Natale da capolista: Salernitana sola al comando della Serie B

La notizia è di quelle belle, con il fiocco, da scrivere con un titolo a caratteri cubitali ed a fortissime tinte granata: la Salernitana è prima della classe e trascorrerà un Natale da capolista. Sotto l'albero c'è un regalo grande, dolcissimo, inatteso: i tifosi si stropicciano gli occhi e trovano i granata in vetta, in cima. L'Empoli, infatti, ha steccato il controsorpasso perché ha pareggiato contro la Reggiana.

Lo scenario

Sarà un Natale di lavoro - Salernitana in campo anche il 25 pomeriggio, al centro sportivo Mary Rosy, per preparare l'insidiosa trasferta di Venezia - ma suggestivo. I negozi sono chiusi, la mascherina è sempre sul viso ma la cosa più bella e vera l'ha detta Castori: "Questa Salernitana dà un piccolo sollievo in un anno particolare, dopo tutte le vicissitudini". Questa Salernitana ha la faccia sporca e cattiva di chi non ha paura di finire nel fango per rialzarsi all'improvviso. Questa Salernitana è specialista in rimonte, si aggrappa al temperamento di un gruppo solido, si specchia nei piedi di Tutino e nei due metri di Djuric. Poi ha molto altro: Gyomber è il leader silenzioso della difesa, Belec è la sicurezza tra i pali, Kupisz è il maratoneta e Cicerelli il motorino che Castori utilizza ad intermittenza "perché - dice - ha ancora pause, come Andrè Anderson". I tifosi hanno scritto la letterina: per andare in Serie A occorre anche un mercato di gennaio da Serie A, cioé altri innesti, altra luce. Al momento, però, il primato è servito: l'Empoli ha steccato, ha pareggiato in casa contro la Reggiana; si avvicinano la Spal e il Cittadella ma la Salernitana è lì, Bersagliera ardita, orgogliosa e fiera, pronta a giocarsela contro tutti, a testa altissima.