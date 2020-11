Tamponi e giocatori in Nazionale: Salernitana in attesa della sfida alla Cremonese

Impegni in Nazionale, tamponi, ripresa del campionato. La Salernitana attende di ritornare in campo il 23 novembre per affrontare la Cremonese e nel frattempo guarda con attenzione agli sforzi dei propri calciatori impegnati in giro per il mondo. Il portiere Belec, sloveno, ha difeso i pali della propria squadra in Nations League contro il Kosovo (2-1 il risultato finale per la Slovenia). Belec sarà in campo anche mercoledì 18 novembre ad Atene e poi rientrerà a Salerno. Nel frattempo Micai, sornione, lancia messaggi attraverso Instagram: "La mia Nazionale". Così il portiere ha commentato il video di un suo allenamento con il preparatore Foti.

Gyomber e Veseli



Bilancio positivo per Slovacchia ed Albania nei rispettivi impegni odierni di Uefa Nations League. La Slovacchia ha battuto la Scozia ma Gyomber è rimasto in panchina. Mercoledì a Plzen potrebbe finire nell'undici base, opposto alla Repubblica Ceca. L'albanese Veseli, invece, ha disputato 90' contro il Kazakistan.