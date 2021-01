Tutino, escluso dal 1'. Alle sue spalle Gondo - foto Gambardella

Al giro di boa c'è Salernitana-Pescara allo stadio Arechi: le formazioni

Castori medita cambiamenti sulla fascia sinistra e dà riposo in avvio a Tutino. Kupisz, Capezzi e Gondo le principali novità di formazione. I granata hanno subito 10 gol nelle ultime 3 partite e gli attaccanti non segnano da 4. Tre punti per scacciare la crisi