Riparte il campionato: Salernitana-Pisa all'Arechi, le formazioni

Si gioca alle ore 14, a porte chiuse. Castori ha già annunciato che non cambierà modulo e che attende la sfida ai toscani come un esame per misurare i progressi dei granata, all'inizio del tour de force. Tra Serie B e Coppa Italia, infatti, la squadra disputerà 5 gare in 14 giorni