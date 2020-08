Salernitana non qualificata ai playoff, la voce dei tifosi: "Delusione enorme"

La sconfitta casalinga contro lo Spezia non solo certifica l'estromissione della Salernitana dagli spareggi promozione ma apre il dibattito. Supporter scontenti, ora il club dovrà ricostruire e Ventura ha posto alcune condizioni. Prima, però, c'è da sbollire rabbia. La torcida è di nuovo "depressa", confusa.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "Se ne parla come ogni anno l'anno prossimo... Purtroppo è così, gli errori dei singoli inguiano un'altra partita. Credo che Maistro e Kyine abbiano fatto giocare la Salernitana in dieci uomini, ancor prima dell'espulsione di Maistro. Cercavamo estro, ma abbiamo perso compattezza a centrocampo e Mora dello Spezia ha fatto il fenomeno. Migliorini è un modestissimo difensore centrale e l'errore ci può stare. Amarezza perchè usciamo perdendo contro una squadra a pezzi". Mario De Rogatis: "Siamo meritatamente fuori dai play off, ma il rimpianto è grande, perché le squadre che lotteranno per la A non hanno evidenziato una marcata superiorità tecnica. Ma i numeri sono impietosi: con 50 gol subiti siamo tra le peggiori difese della categoria. Ricordo l'entusiasmo della società al momento degli acquisti di Aya e Billong, che tristezza. È stato un lento e progressivo crollo fisico e motivazionale, c'è davvero ben poco da salvare in questa stagione. La delusione è incommensurabile". Paolo Toscano commenta: "Un vero peccato. Questa partita dimostra come la società abbia costruito una squadra incompleta. L’espulsione di Maistro è il segno che per vincere i campionati occorrono giocatori veri! Per il resto, è inutile commentare una partita del genere". La delusione di Ciro Troise: "Sinceramente ci speravo. Siamo stati capaci di perdere contro una squadra al terzo posto blindato e quindi priva di grandi motivazioni. Annata fallimentare di una gestione fallimentare, da anni sempre rigorosamente dopo l'ottavo posto".