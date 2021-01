La Salernitana ospita il Pordenone nella prima gara del 2021: le formazioni

Testa al Pordenone, poi la palla passa al mercato. Comincia il 2021 e la Salernitana affronta i ramarri friulani allo stadio Arechi (fischio d'inizio 4 gennaio, ore 18). Castori in presentazione ha evidenziato la necessità di operari cambi "soprattutto in corso d'opera - ha detto -per tenere sempre accesa la squadra in novanta minuti che saranno intensi, contro la squadra formato bunker in trasferta". Pedine diverse ma stesso spirito da Bersagliera: "Siamo carichi a palla", ha annunciato l'allenatore granata.

Le formazioni



SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Lopez, Mantovani, Gondo, Schiavone, Karo, Iannoni, Anderson, Bogdan27 Dziczek, Giannetti, Antonucci. All. Castori

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Scavone; Mallamo; Ciurria, Diaw. A Disp. Bindi, Passador, Vogliacco, Musiolik, Banse, Misuraca, Foschiani, Camporese, Butic, Zammarini, Chrzanowski, Rossetti. All. Tesser

Arb. Rapuano di Rimini

Diretta: Dazn.com