Salernitana rossa di rabbia: arriva la stangata del giudice sportivo

Dopo la partita persa contro il Pordenone (granata in nove uomini) si è materializzata puntuale la stangata del giudice sportivo. L'allenatore della Salernitana, Fabrizio Castori, è stato squalificato per una giornata e pagherà mille euro di multa. Non sarà in panchina ad Empoli.

Le altre sanzioni

Sono stati squalificati per una giornata anche Di Tacchio e Capezzi. In compenso, Castori alla ripresa avrà a disposizione il nuovo acquisto Coulibaly. Tre giocatori diffidati. Si tratta di Tutino, Gyomber e André Anderson.