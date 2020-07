Salernitana, trasferta bivio: contro il Pordenone ci sono i playoff in palio

Salernitana, se ci sei batti un colpo. A Trieste, campo di gara del Pordenone, i granata dovranno conquistare punti fondamentali in chiave playoff. La squadra di Gian Piero Ventura è all'ottavo posto. Il tecnico ha presentato la partita attraverso il sito web del club.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dichiarazioni

"Da qui alla fine ci aspettano due partite decisive per provare a centrare i playoff. A Trieste mi aspetto una gara complessa in cui la priorità sarà innanzitutto fare risultato”, ha detto l'allenatore Ventura . Ha concluso: “Domani giocheranno quelli che stanno meglio fisicamente. Al Pordenone faccio i complimenti per il campionato che ha fatto. Domani ci aspetta una partita delicata dove il risultato sarà prioritario su tutto”.