Luci all'Arechi: la Lega B premia la Salernitana, cerimonia in programma venerdì

Il co-patron granata, Marco Mezzaroma, è rientrato nella capitale dopo aver partecipato alla conviviale calciatori-famiglie, allo stadio Arechi, alla presenza di sua sorella Cristina che ha fatto gli auguri alla nuova proprietà. Il co-patron ha preferito non commentare e ha spiegato che seguiranno alcuni giorni di riflessione: "Non abbiamo ancora deciso".

La cerimonia

Mezzaroma tornerà molto presto a Salerno e accadrà venerdì 14 maggio: luci all'Arechi, dalle ore 17, perché la Lega B premierà la Salernitana con la consegna del tradizionale piatto che si assegna alla seconda classificata e che ha, dunque, guadagnato la promozione diretta in Serie A. Da quest'anno è stata introdotta anche una coppa, insieme alle medaglie. Sarà Mauro Balata a consegnarlo. La cerimonia avrà inizio alle ore 17 e si svolgerà a porte chiuse, nel rispetto delle normative anti-Covid. Le società che vengono promosse in Serie A non ricevono premi economici per il salto di categoria, anzi a propria volta "lasciano" un contributo di solidarietà. E' di 3 milioni di euro ed ogni promossa lo eroga alla Serie B che, a propria volta, distribuisce i proventi, a pioggia, alle consociate.