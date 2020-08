Salernitana, la protesta degli ultras al Vestuti contro la società

Circa duecento tifosi, nella serata di oggi, hanno organizzato un sit in davanti allo stadio “Vestuti” per protestare contro la società granata guidata da Lotito e Mezzaroma.

La protesta

Nel mirino l’andamento della squadra che sta provocando molta amarezza soprattutto tra gli ultras che speravano in un futuro diverso. Alcuni di loro, muniti di bandiere e striscioni, hanno preso la parola auspicando, in primis, che il Coni chiarisca definitivamente la vicenda della multiproprietà. Molti hanno proposto anche la diserzione ad oltranza in attesa di un incontro con Lotito e Mezzaroma, che vogliono venga organizzato a Salerno.